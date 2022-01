Covid, arrivano i tamponi di terza generazione: come funzionano e quanto sono attendibili (Di giovedì 6 gennaio 2022) I test rapidi di ultima generazione, fatti sempre attraverso tampone naso faringeo, si differenziano per la metodica analitica: ovvero l’immunofluorescenza con lettura in microfluidica Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 6 gennaio 2022) I test rapidi di ultima, fatti sempre attraverso tampone naso faringeo, si differenziano per la metodica analitica: ovvero l’immunofluorescenza con lettura in microfluidica

