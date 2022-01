Covid, altro positivo nello staff tecnico del Napoli (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra presente a Torino è emersa la positività al Covid 19 di un componente dello staff tecnico. Lo rende noto la Società sportiva Calcio Napoli. Il membro dello staff, regolarmente vaccinato, è stato posto in isolamento come da protocollo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra presente a Torino è emersa la positività al19 di un componente dello. Lo rende noto la Società sportiva Calcio. Il membro dello, regolarmente vaccinato, è stato posto in isolamento come da protocollo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

