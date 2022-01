Covid, ai genitori per accedere a scuola basta il Green Pass da tampone (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il nuovo decreto anti-Covid prevede l'estensione del super Green Pass a nuove categorie e attività ma non cambia nulla per quanto concerne l'accesso a scuola dei genitori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il nuovo decreto anti-prevede l'estensione del supera nuove categorie e attività ma non cambia nulla per quanto concerne l'accesso adei. L'articolo .

