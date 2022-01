Covid, Agenas: l'occupazione dei posti letto nei reparti ordinari sale in 13 Regioni (Di giovedì 6 gennaio 2022) Secondo i dati dell' Agenas del 5 gennaio, a livello nazionale il tasso di occupazione di posti letto ordinari occupati da pazienti Covid sale al 21% e cresce in 13 Regioni: Calabria (33%) Liguria (32%... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 6 gennaio 2022) Secondo i dati dell'del 5 gennaio, a livello nazionale il tasso didioccupati da paziential 21% e cresce in 13: Calabria (33%) Liguria (32%...

