Covid a Palermo | finiti i posti letto | ambulanze con pazienti bloccate per 14 ore Montato ospedale da campo

Ultime Notizie dalla rete : Covid Palermo

Lunghe file di ambulanze con pazientidavanti all'Ospedale Cervello dima i posti letto sono finiti e così nella notte è stato montato un ospedale da campo con dieci posti letto. Per ore 14 ambulanze sono rimaste bloccate ......ha dato il via libera al nuovo decreto legge con "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza. Ospedali "al collasso" anche a? dove si sono viste di nuovo le code di ambulanze come a ...All'Ospedale Cervello di Palermo i posti letto sono finiti e per far fronte alle lunghe file di ambulanze con pazienti Covid è stato montato un ospedale da campo durante ...Lunghe file di ambulanze con pazienti Covid davanti all’Ospedale Cervello di Palermo ma i posti letto sono finiti e così nella notte è stato montato un ospedale da campo con dieci posti letto. Per ore ...