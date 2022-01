Advertising

GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 219.441 contagiati • 198 morti • 46.770 guariti +39 terapie intensive | +463 ricoveri 1… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 219.441 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - MediasetTgcom24 : Covid, 219.441 nuovi casi su 1.138.310 tamponi e altri 198 morti #covid - MiminoRICCIARDI : Covid-19 (06Gen2022) | Bollettino ITALIA: 219.441 nuovi contagi, 198 nuovi decessi e 46.770 guariti - folucar : RT @lucarango88: Nuovo record di casi #Covid_19 in #Italia oggi: 219'441 nelle ultime 24 ore e 198 decessi; tasso di positività al 19,3%.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 219

Sono.441 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 189.109. Le vittime sono invece 198, in calo rispetto a ieri, quando erano state 231. ...... comunicati nel bollettino quotidiano diramato dal ministero della Salute, sono stati.441, in ... Nuovo picco in Emilia - Romagna, 18.413 contagi, 24 deceduti Nuovo picco di contagi dain ...I dati del Ministero della Salute. La Toscana aveva raggiunto i 17mila casi nel resoconto inviato in mattinata ...Sono 219.441 i nuovi casi e 198 le vittime di Covid in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute. I contagi sono emersi da 1.138.310 tamponi eseguiti, tra ant ...