Covid, 16.512 in Campania su 116.411 test: incidenza al 14,18%, altre 8 vittime (Di giovedì 6 gennaio 2022) In Campania i positivi al Covid nelle ultime 24 ore sono 16.512 su un totale di 116.411 test eseguiti. Sei le persone decedute, una delle quali deceduta in precedenza ma registrata ieri. E' quanto emerge dal bollettino dell'unità di crisi della Regione. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili 656; Posti letto di terapia intensiva occupati 73; Posti letto di degenza disponibili 3.160; Posti letto di degenza occupati 868. L'incidenza è del 14,18% rispetto al 14,77 di ieri. altre 8 vittime: sei nelle ultime 48 ore, due nei giorni precedenti ma registrata oggi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

