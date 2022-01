Costa: “Priorità scuola in presenza. Vaccinato 75% fascia 12-19” (Di giovedì 6 gennaio 2022) "Le misure di quarantena decise ieri dal Cdm per la scuola cercano di garantire il piu' possibile la didattica in presenza e quindi credo che sia giusto, di fronte a ragazzi che si sono vaccinati, che a loro sia garantita in maniera piu' forte la didattica in presenza . Tra l'altro nella fascia 12-19 anni sono già il 75% i ragazzi vaccinati e credo sia giusto garantire il piu' possibile la didattica in presenza a questa platea importante". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 gennaio 2022) "Le misure di quarantena decise ieri dal Cdm per lacercano di garantire il piu' possibile la didattica ine quindi credo che sia giusto, di fronte a ragazzi che si sono vaccinati, che a loro sia garantita in maniera piu' forte la didattica in. Tra l'altro nella12-19 anni sono già il 75% i ragazzi vaccinati e credo sia giusto garantire il piu' possibile la didattica ina questa platea importante". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Costa Priorità Consenso informato, Costa: "Lo Stato indennizza già se ci sono danni causati dai vaccini anti - Covid" In questo momento, in cui i contagi sono in forte aumento , per il sottosegretario la priorità è '... Costa ha spiegato che 'cercano di garantire il più possibile la didattica in presenza e quindi ...

La replica del Comune sugli alloggi Erp: 'Chiesti 2 milioni di euro, aspettiamo chiarimenti dalla Regione' Poi Ferrara e Raimondi specificano anche: 'Tale priorità ci ha consentito di aggiudicarci già 1.800. Ringraziamo quindi il consigliere Costa per la sua segnalazione, che ci consente inoltre di ...

