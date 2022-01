Cosa c’è dietro il pugno duro del governo australiano con il No vax Djokovic: dalla nuova emergenza Covid alle elezioni (Di giovedì 6 gennaio 2022) dietro la linea dura adottata nei confronti del numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic – a cui è stato revocato il visto perché non vaccinato – c’è anche l’andamento critico della pandemia da Coronavirus in Australia. Il Paese è piegato da picchi giornalieri di nuovi contagi e gli ospedali sono travolti da centinaia di nuovi ingressi giornalieri di pazienti Covid. Anche le catene di approvvigionamento sono messe a dura prova dalla situazione pandemica. In un discorso alla nazione, il primo ministro Scott Morrison ha parlato della gravità della situazione e della difficoltà estrema nell’andare avanti con le operazioni di tracciamento dei positivi al Covid. I lunghi tempi di attesa per tamponarsi paralizzano la quotidianità di buona parte dei cittadini, senza contare che le scorte di test ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 gennaio 2022)la linea dura adottata nei confronti del numero uno del tennis mondiale Novak– a cui è stato revocato il visto perché non vaccinato – c’è anche l’andamento critico della pandemia da Coronavirus in Australia. Il Paese è piegato da picchi giornalieri di nuovi contagi e gli ospedali sono travolti da centinaia di nuovi ingressi giornalieri di pazienti. Anche le catene di approvvigionamento sono messe a dura provasituazione pandemica. In un discorso alla nazione, il primo ministro Scott Morrison ha parlato della gravità della situazione e della difficoltà estrema nell’andare avanti con le operazioni di tracciamento dei positivi al. I lunghi tempi di attesa per tamponarsi paralizzano la quotidianità di buona parte dei cittadini, senza contare che le scorte di test ...

