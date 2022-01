Coronavirus, sfondato il muro delle 200mila diagnosi: 219.441 nuovi casi. Altri 198 morti e quasi 500 posti letto in più occupati nei reparti (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’Italia sfonda il muro delle 200mila diagnosi in 24 ore con 219.441 nuovi casi individuati tra gli 1,1 milioni di tamponi processati. E si contano Altri 198 morti, mentre continua ad aumentare la pressione sugli ospedali con quasi 500 posti letto in più occupati in area medica e 177 ingressi in terapia intensiva. La Lombardia resta la regione maggiormente investita da Omicron, facendo registrare un nuovo picco di casi (52.693) e un netto aumento dei posti letto occupati in area medica, con +99 nelle ultime 24 ore, e Altri 46 decessi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’Italia sfonda ilin 24 ore con 219.441individuati tra gli 1,1 milioni di tamponi processati. E si contano198, mentre continua ad aumentare la pressione sugli ospedali con500in piùin area medica e 177 ingressi in terapia intensiva. La Lombardia resta la regione maggiormente investita da Omicron, facendo registrare un nuovo picco di(52.693) e un netto aumento deiin area medica, con +99 nelle ultime 24 ore, e46 decessi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto ...

