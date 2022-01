Coronavirus oggi. Vaccini, ministero della Salute raccomanda richiamo con Pfizer ai 12-15enni (Di giovedì 6 gennaio 2022) Su scala internazionale, continua a tenere banco l’ascesa dei casi legata alla variante Omicron. In Germania si registrano altri 64.340 casi e 443 vittime Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 6 gennaio 2022) Su scala internazionale, continua a tenere banco l’ascesa dei casi legata alla variante Omicron. In Germania si registrano altri 64.340 casi e 443 vittime

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS FONTE AUSTRALIA: CANCELLATO IL VISTO PER DJOKOVIC Lascia Melbourne entro oggi, legali al lavoro p… - SkyTG24 : 'In questo momento in #Francia abbiamo un milione di positivi al coronavirus': lo ha detto il ministro della Salute… - MarsicaW : CORONAVIRUS MARSICA, 358 NUOVI POSITIVI IN 24 ORE Continuano a salire in maniera vertiginosa i casi di coronavirus… - annak65649009 : @CARNAGE_TTX @EntropicBazaar @paolobocciarel1 @BaroneModerato @ChuckieeTheDoll @BMastrotta Hai ascoltato bene quell… - lameteorologia8 : @ladyonorato I virus della famiglia dei Coronavirus a differenza di tutti gli altri virus delle vie respiratorie, s… -