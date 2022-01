Coronavirus, obbligo vaccinale per gli over 50 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Mercoledì sera, all'unanimità, il Consiglio dei Ministri ha disposto che si sottoponga ad inoculazione obbligatoria chiunque abbia compiuto cinquant'anni Leggi su vanityfair (Di giovedì 6 gennaio 2022) Mercoledì sera, all'unanimità, il Consiglio dei Ministri ha disposto che si sottoponga ad inoculazione obbligatoria chiunque abbia compiuto cinquant'anni

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA COVID CMD APPROVA DECRETO, OBBLIGO VACCINO OVER 50 I dettagli su tutte le nuove misure su Sky Tg 24… - SkySport : Nuovo decreto Covid, dall'obbligo vaccinale per tutti gli over-50 alla scuola #SkySport #Coronavirus #Covid19 - bettasanlazzaro : Questa è stata la comunicazione in questi anni. Allucinante. #Governo #GovernoDraghi #COVID19 #coronavirus #Covid… - RovigoOggi : - ilbassanese : Covid, obbligo vaccinale over 50 e Green pass ovunque: tutte le novità del nuovo Dl -