Coronavirus, nuovo picco di contagi: 219.441 in un giorno, oltre 50 mila in Lombardia. 198 i morti (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il bollettino del 6 gennaio 2022 Continuano a salire i casi Coronavirus in Italia. Secondo il bollettino giornaliero diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute oggi, 6 gennaio, si registrano 219.441 nuovi contagi. Un nuovo numero record che arriva dopo i 189.109 casi in 24 ore segnalati dal bollettino di ieri e che segna la regione Lombardia come il territorio più colpito dalla diffusione: 52.693 positivi in un giorno. Il dato sui decessi riporta nelle ultime 24 ore 198 morti legate al virus. Ieri le vittime erano state 231, due giorni fa 259. La situazione negli ospedali La pressione ospedaliera è in aumento. Oggi, 6 gennaio, sono 177 le nuove persone entrate in terapia intensiva (ieri 132, due giorni fa 153). Per un totale di posti letto occupati in ...

