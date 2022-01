Coronavirus, lieve dimunuzione dei contagi: oggi nel Lazio14.055 nuovi casi e 7 decessi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Coronavirus, oggi nel Lazio si registra una lieve diminuzione dei contagi. Nelle ultime 24 ore si registrano infatti 14.055 nuovi casi positivi e 7 le persone decedute. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7% mentre i casi a Roma città sono a quota 6.757. Leggi anche: Covid-Scuola, 27 i drive-in attivi dal 7 gennaio: ecco dove Coronavirus nel Lazio, la situazione nelle Asl * Asl Roma 1: sono 2.538 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. * Asl Roma 2: sono 3.514 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. * Asl Roma 3: sono 705 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 gennaio 2022)nel Lazio si registra unadiminuzione dei. Nelle ultime 24 ore si registrano infatti 14.055positivi e 7 le persone decedute. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7% mentre ia Roma città sono a quota 6.757. Leggi anche: Covid-Scuola, 27 i drive-in attivi dal 7 gennaio: ecco dovenel Lazio, la situazione nelle Asl * Asl Roma 1: sono 2.538 ie 2 inelle ultime 24h. * Asl Roma 2: sono 3.514 ie 2 inelle ultime 24h. * Asl Roma 3: sono 705 ie 0 inelle ultime ...

