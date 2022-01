Coronavirus in Italia, il bollettino del 6 gennaio: 219.441 nuovi casi. Superata per la prima volta quota 200 mila. I morti sono 198 (Di giovedì 6 gennaio 2022) I dati del Ministero della Salute: il tasso di positività è al 19,28%, in aumento rispetto al 17,3% di ieri Leggi su lastampa (Di giovedì 6 gennaio 2022) I dati del Ministero della Salute: il tasso di positività è al 19,28%, in aumento rispetto al 17,3% di ieri

Advertising

Corriere : Ricerca Usa, in Italia picco di morti a metà febbraio: da 350 a 570 decessi al giorno - RaiNews : #Coronavirus, 219.441 casi e 198 morti da ieri in Italia - SkySport : Manchester City, Guardiola positivo al Covid-19 #SkySport #PremierLeague #PL #SkyPremier #ManCity #Guardiola… - LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino del 6 gennaio: 219.441 nuovi casi. Superata per la prima volta quota 200 mila.… - LenaPoros : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 6 gennaio: 219.441 nuovi casi, i morti sono 198 -