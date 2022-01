Coronavirus, i professori bocciano la ‘didattica mista’ prevista dal nuovo decreto in caso di positività nelle classi: “Soluzione delirante” (Di giovedì 6 gennaio 2022) “L’idea di avere una didattica mista con ragazzi in presenza e altri a casa è delirante. Chi pensa che in questo modo nessuno perda giorni di scuola si sbaglia, perché chi segue le lezioni online con il professore in aula resta comunque indietro”. Il giorno dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri delle nuove misure per il rientro a scuola, l’idea che alle secondarie, con due positivi, la classe si divida con i non vaccinati in dad e gli altri in classe, è bocciata da professori, presidi ma anche dai maestri della scuola primaria che già l’hanno sperimentata. Tutti, piuttosto di avere una situazione mista, preferiscono fare scuola con l’intera classe davanti al personal computer. La scelta del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e del premier Mario Draghi non piace per nulla e preoccupa gli addetti ai lavori. Elke Termini è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) “L’idea di avere una didattica mista con ragazzi in presenza e altri a casa è. Chi pensa che in questo modo nessuno perda giorni di scuola si sbaglia, perché chi segue le lezioni online con il professore in aula resta comunque indietro”. Il giorno dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri delle nuove misure per il rientro a scuola, l’idea che alle secondarie, con due positivi, la classe si divida con i non vaccinati in dad e gli altri in classe, è bocciata da, presidi ma anche dai maestri della scuola primaria che già l’hanno sperimentata. Tutti, piuttosto di avere una situazione mista, preferiscono fare scuola con l’intera classe davanti al personal computer. La scelta del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e del premier Mario Draghi non piace per nulla e preoccupa gli addetti ai lavori. Elke Termini è ...

gildo1959 : @QuelloKeSbrocca @HeinrichTreviri Beh professori che parlano in tv dicono che la memoria immunitaria rimane anche s… - Sabah_Benziadi : Quasi 4mila docenti novax nelle scuole della Lombardia Vanno immediatamente non sospeso, ma licenziati . #novax… - RedazioneLaNews : #Milano In Lombardia ci sono tra i 3 e i 4mila professori novax - PERTE346530971 : RT @milano_today: In Lombardia ci sono tra i 3 e i 4mila professori novax - milano_today : In Lombardia ci sono tra i 3 e i 4mila professori novax -