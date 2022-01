Coppa d’Africa 2022: le possibili rivelazioni. Marocco senza Ziyech, Ghana esperto. Tunisia sulle spalle del giovane Mejbri (Di giovedì 6 gennaio 2022) C’è tanta attesa per la Coppa d’Africa, competizione calcistica che, dopo un anno di ‘riposo’ forzato a causa del Covid tornerà per infiammare questa prima parte del 2022. Dopo aver analizzato chi possono essere le squadre che vogliono puntare al titolo del Continente nero, ora tocca a coloro che non partono in primissima fila, ma che con la giusta concatenazione di eventi possono togliersi belle soddisfazioni. Nel girone C troviamo due squadre che potrebbero fungere da spauracchio per chiunque le incontri, Ghana e Marocco. Il selezionatore Vahid Halilhodzic ha scelto di fare a meno della stella del Chelsea Hakim Ziyech a causa di scarso impegno; le chiavi dell’attacco verranno dunque consegnate al fantasioso Munir; sulla destra c’è però Hakimi, che può imporsi come un vero e proprio ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) C’è tanta attesa per la, competizione calcistica che, dopo un anno di ‘riposo’ forzato a causa del Covid tornerà per infiammare questa prima parte del. Dopo aver analizzato chi possono essere le squadre che vogliono puntare al titolo del Continente nero, ora tocca a coloro che non partono in primissima fila, ma che con la giusta concatenazione di eventi possono togliersi belle soddisfazioni. Nel girone C troviamo due squadre che potrebbero fungere da spauracchio per chiunque le incontri,. Il selezionatore Vahid Halilhodzic ha scelto di fare a meno della stella del Chelsea Hakima causa di scarso impegno; le chiavi dell’attacco verranno dunque consegnate al fantasioso Munir; sulla destra c’è però Hakimi, che può imporsi come un vero e proprio ...

