“Contagi fra alunni elevatissimi, ma chiusura scuole non riduce casi. Assicurare riapertura”: le indicazioni della SItI (Di giovedì 6 gennaio 2022) In questa fase, la diffusione del Sars-Cov-2 investe la popolazione in età scolastica "con numero di Contagiati elevatissimo e prevedibile incremento a gennaio". Tuttavia, "il rapido aumento nella popolazione infantile mostra come la chiusura delle scuole non abbia influito in modo determinante sulla riduzione dei casi, che è per lo più di origine intra-familiare". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 gennaio 2022) In questa fase, la diffusione del Sars-Cov-2 investe la popolazione in età scolastica "con numero diati elevatissimo e prevedibile incremento a gennaio". Tuttavia, "il rapido aumento nella popolazione infantile mostra come ladellenon abbia influito in modo determinante sulla riduzione dei, che è per lo più di origine intra-familiare". L'articolo .

