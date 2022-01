Consiglio Lega Serie A: “Approvato protocollo per giocare, le decisioni delle Asl sono illegittime” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Consiglio di Lega Serie A ha diramato un comunicato ufficiale con il quale ha confermato la votazione all’unanimità di un nuovo protocollo per continuare a disputare il campionato provando a contrastare le decisioni, spesso contrastanti, da parte delle Asl: “Il Consiglio di Lega ha Approvato oggi all’unanimità un “protocollo”, coerente con le regole adottate già dalla Uefa, che stabilisce l’obbligo di scendere in campo per le squadre con almeno 13 giocatori della prima squadra e della Primavera (sempre se maggiorenni) risultati negativi ai test per rilevare il covid-19?. Duro l’attacco delle Asl: “Il regolamento adottato permetterà di proseguire la stagione e portare a termine il campionato di ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) IldiA ha diramato un comunicato ufficiale con il quale ha confermato la votazione all’unanimità di un nuovoper continuare a disputare il campionato provando a contrastare le, spesso contrastanti, da parteAsl: “Ildihaoggi all’unanimità un “”, coerente con le regole adottate già dalla Uefa, che stabilisce l’obbligo di scendere in campo per le squadre con almeno 13 giocatori della prima squadra e della Primavera (sempre se maggiorenni) risultati negativi ai test per rilevare il covid-19?. Duro l’attaccoAsl: “Il regolamento adottato permetterà di proseguire la stagione e portare a termine il campionato di ...

