Commemorato a Palermo Piersanti Mattarella

(Di giovedì 6 gennaio 2022)questa mattina a, l’ex Presidente della Regione siciliana ucciso il 6 gennaio del 1980 sotto la sua abitazione in via Libertà. Deposte sul luogo dell’agguato diverse corone delle autorità. Presenti i figli di, Bernardo e Maria, il prefetto Giuseppe Forlani, il sindaco Leoluca Orlando, il presidente dell’Ars Gianfranco Micciche’, il vicepresidente della Regione Gaetano Armao, l’assessore Salvatore Cordaro, i vertici delle forze dell’ordine ed esponenti politici. L'articolo proviene da Italia Sera.

'A distanza di cinquantadue anni ricordiamo la strage di viale Lazio che appartiene ad un tempo nel quale la mafia governava la città di Palermo. Un eccidio che non dobbiamo dimenticare affinché non ritornino quegli anni di sangue che hanno segnato la storia della nostra città. Inoltre dobbiamo coltivare la memoria di quel 10 dicembre ...

MONREALE, 4 gennaio – Stamattina in contrada Cambuca, a Grisì, in territorio di Monreale, nel 25° anniversario della sua morte, si è svolta la commemorazione di Giuseppe La Franca, barbaramente trucidato ...