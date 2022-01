Come è morta Lilly? Due sacchetti di plastica intorno alla testa del corpo rinvenuto a Trieste (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il corpo rinvenuto a Trieste in due buste grandi della spazzatura a formarne una aveva la testa infilata in due sacchetti di plastica. E' quanto emerge da ambienti investigativi. Da un primo esame ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ilin due buste grandi della spazzatura a formarne una aveva lainfilata in duedi. E' quanto emerge da ambienti investigativi. Da un primo esame ...

Advertising

lauraboldrini : Una donna afgana morta al gelo tra la #Turchia e l'Iran. Non indossava le calze, usate come guanti per i figli. S… - HuffPostItalia : Giusy è morta a 37 anni per Covid. La madre: 'Vaccinatevi, non fate come noi' - Andrea07676623 : RT @giusepp64853114: 05.01.22 - Treviglio Lutto a Treviglio, Francesca Bornaghi stroncata a 26 anni da un malore improvviso. Francesca, c… - cecchigia60 : Lutto a Treviglio, Francesca Bornaghi stroncata a 26 anni da un malore improvviso. Francesca, come riportano i coll… - casino90210 : RT @maik89369417: @dilul68 Non potevano fare molto altro. Ma la figura da repubblica delle banane è planetaria. L'Australia come location p… -