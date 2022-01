Colpita dà infarto dà alla luce la sua bambina

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 6 gennaio 2022) di Erika Noschese Era quasi36esima settimana di gravidanza, la giovane donna albanese, che dopo essere stata operata al cuore, in seguito ad un grave, ha partorito comunque la suadi 2,430 kg. È accaduta, nei giorni scorsi presso l’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, questa storia incredibile, dal finale lieto, che ha visto una mamma combattiva, affrontare una dura prova prima di mettere al mondo la sua nona figlia. La donna in questione,sua sedicesima gravidanza, con nove figli nati e sette aborti subiti, è arrivata in ospedale in condizioni critiche, aveva uncardiaco in corso ed era molto sofferente. È stata sottoposta quindi ad un intervento particolarmente complesso, effettuato ddottoressa ...