“Colpiremo lei e la sua famiglia” Antonella Viola finisce sotto scorta | lettera di minacce e 2 proiettili

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Proprio come Matteo Bassetti, anche, professoressa di Patologia generale all’Università di Padova, è finita. Il tutto è scaturito dopo la ricezione di unacontenente una serie di‘no-vax’ e un proiettile. Su La Stampa, la studiosa chiarisce che non si lascerà intimidire dalle frasi incredibilmente pericolose scritte nella. Tra lesi leggono frasi di questo tipo: “I bambini non si toccano. Basti pensare agli effetti neurotossici e cardiotossici. Se non cambia le sue interviste dicendo che i bambini non vanno vaccinati saremo ben lieti di colpire lei e la sua”. Si legge ancora nella: “Tranquilla, non morirà nessuno ma due pallottole calibro ...