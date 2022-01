Advertising

Luce_news : Colle, lo spiegone: dal catafalco all’insalatiera come si elegge un presidente o presidentessa della Repubblica?… -

Ultime Notizie dalla rete : Colle spiegone

Luce

E qui entrano ed entreranno sicuramente in gioco i famosi ' franchi tiratori ', baubau di ogni elezione per ilche si rispetti, oltre che di ogni governo, e di ogni legge, quando e se "come nel ...Dunque, se avete un po' di pazienza, proverò a dire la mia, quasi fosse uno "". Draghi non ... Ma non spetta a chi dirige un governo senza formula politica indicare la strada per il. Tanto ...Se invece la politica si frantumerà nel voto per il Colle, non è pensabile che il governo resti lì indenne. Da Forza Italia è lo stesso Berlusconi ad auspicare, coi suoi eurodeputati, che «Draghi rest ...