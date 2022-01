Classifica Serie A, ecco la situazione alla ripresa della Befana (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sarà una Classifica di Serie A parziale quella che verrà fuori dopo questo turno di campionato. Con Bologna, Salernitana, Udinese e Torino bloccate dalle rispettive ASL, sono ben 4 le gare rimandate. Queste vanno ad aggiungersi a Salernitana-Udinese, unica rinviata dello scorso turno. Come da nota della Lega Calcio, le gare andranno giocate tutte, quindi ci sarà anche da capire se verrà data la sconfitta a tavolino o se verranno accettati i ricorsi. Non sarà, quindi la giornata della fuga dell’Inter, che avrebbe approfittato dei due big match. Restano da giocare Milan-Roma, coi rossoneri che tra Covid-19 e Coppa d’Africa saranno dimezzati, e Juventus-Napoli, con i partenopei che giocheranno con pesanti defezioni. Ne possono approfittare Roma e Juventus, considerando che le due si scontreranno tra 3 giorni. Con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sarà unadiA parziale quella che verrà fuori dopo questo turno di campionato. Con Bologna, Salernitana, Udinese e Torino bloccate dalle rispettive ASL, sono ben 4 le gare rimandate. Queste vanno ad aggiungersi a Salernitana-Udinese, unica rinviata dello scorso turno. Come da notaLega Calcio, le gare andranno giocate tutte, quindi ci sarà anche da capire se verrà data la sconfitta a tavolino o se verranno accettati i ricorsi. Non sarà, quindi la giornatafuga dell’Inter, che avrebbe approfittato dei due big match. Restano da giocare Milan-Roma, coi rossoneri che tra Covid-19 e Coppa d’Africa saranno dimezzati, e Juventus-Napoli, con i partenopei che giocheranno con pesanti defezioni. Ne possono approfittare Roma e Juventus, considerando che le due si scontreranno tra 3 giorni. Con ...

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Serie Risultati e classifica Serie A live: tutti gli aggiornamenti dai campi ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Risultati e classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della ventesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventesima giornata di Serie A che si svolgerà ...

Da Bankitalia e Rai al progetto per l'Inter: Anna Maria Tarantola investe con Carlo Cottarelli ... con l'1,47% è tra i nuovi azionisti di Interspac, l'iniziativa di azionariato popolare lanciato da Carlo Cottarelli per comprare - in prospettiva - la squadra al vertice della classifica di serie A. ...

Risultati e classifica Serie A live: tutti gli aggiornamenti dai campi Calcio News 24 Serie A, Bassetti: «Fate giocare i vaccinati con due dosi e asintomatici» Il professor Bassetti, direttore dell’Unità Operativa Clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del caos che si sta verificando in ...

Sky Sport Serie A 2021/22 Diretta 20a Giornata, Palinsesto Telecronisti Sport - Tra i volti nuovi della stagione di Sky, Melissa Satta sarà presenza fissa a 'Sky Calcio Club' , confermatissimo la domenica sera con Fabio Caressa e il suo prestigioso parterre di ospiti, tra ...

