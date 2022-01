Clamoroso da Torino, due nuovi positivi nel Napoli. Il Napolista: "Ansia totale, uno è recidivo" (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Napoli in condizione di totale emergenza. Sarebbero emersi altri due positivi nel gruppo squadra di cui uno recidivo. E' quanto emerge da Il Napolista che si sofferma sul quadro critico della... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ilin condizione diemergenza. Sarebbero emersi altri duenel gruppo squadra di cui uno. E' quanto emerge da Ilsta che si sofferma sul quadro critico della...

Advertising

Pall_Gonfiato : Due nuovi positivi nel #Napoli - mcrisj01 : RT @Finoallafine_jv: #JuveNapoli perchè l Asl Torino non blocca il Napoli con la violazione di protocollo clamoroso che ha fatto?... Assurd… - para_matti : RT @ilnapoleso: Clamoroso: il placet per #JuveNapoli l'ha deciso Michele Fusco di Juventibus L'ASL era decisa per il no alla gara di Torin… - AmoBergamo : #Bergamo La Asl di Torino blocca i granata, si va verso il 3-0 a tavolino per l'Atalanta - morenoAlmare : RT @ilnapoleso: Clamoroso: il placet per #JuveNapoli l'ha deciso Michele Fusco di Juventibus L'ASL era decisa per il no alla gara di Torin… -