Cinema, i film da vedere nel ponte della Befana. I trailer (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ecco i principali film, con annessi trailer, che escono nelle sale Cinematografiche italiane in occasione del ponte della Befana, il weekend lungo che va dal 6 al 9 gennaio. A seguire ci sono anche le ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ecco i principali, con annessi, che escono nelle saletografiche italiane in occasione del, il weekend lungo che va dal 6 al 9 gennaio. A seguire ci sono anche le ...

Advertising

SkyTG24 : Ghiaccio, al cinema per tre giorni il film di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis - Corriere : Politici incompetenti, media distratti: perché «Don’t look up» è già il film dell’anno (e parla di noi) - Agenzia_Ansa : E' morto improvvisamente nella sua casa di Roma il popolare attore Renato Scarpa, indimenticabile Robertino di Rico… - GianlucaOdinson : Spider-Man No Way Home, quanto durava la prima versione del film? - MarleyBrandy : Film di M visti nell'ultimo mese. #DontLookUp di Adam McKay. La Furia di un uomo di Guy Ritchie. Qui rido io di Mar… -