Chiesa risponde a Mertens | Juventus-Napoli 1-1

(Di giovedì 6 gennaio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Termina con un giusto pareggio il big match trache chiudono la sfida dell'Allianz Stadium sull'1-1. Il pareggio serve però poco a tutte e due le squadre, con ilche scivola a -5 dal Milan secondo e lache si porta 3 lunghezze dalla zona Champions ma con l'Atalanta che deve ancora recuperare una partita. La prima occasione è per gli uomini di Allegri, con McKennie che al 5? manda fuori da ottima posizione un colpo di testa arrivato dopo un angolo ben calciato da Bernardeschi. I padroni di casa partono meglio, ma al primo squillo sono gli azzurri a passare in vantaggio. Al 23? Insigne taglia per Politano che appoggia per, con il belga che si sposta il pallone sul destro e lo infila nell'angolino superando Szczesny per l'1-0. I partenopei ...