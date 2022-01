"Che Berlusconi salga o meno al Colle per l’area liberale è un epilogo" (Di giovedì 6 gennaio 2022) “La candidatura di Berlusconi al Quirinale, come le altre, deve soddisfare alcune ragioni di interesse nazionale affinché il Paese mantenga la stabilità e la credibilità internazionale. E tocca ai partiti più grandi della coalizione di centrodestra prendere posizione sul tema”. Gaetano Quagliariello, senatore ed ex ministro delle Riforme, tra i soci fondatori di Coraggio Italia, entra nell’intricata partita per il dopo-Mattarella per ora ingessata dalle ambizioni del leader di Arcore. E fa il punto sulla federazione che Renzi e Toti potrebbero siglare la settimana prossima: “Si parte dall’aggregazione dei gruppi in Parlamento, ma l’offerta sarà aperta a tutti, chi resterà fuori è perché vuole ballare da solo. Nel patto federativo un punto dirimente sarà la revisione della legge elettorale”. Perché, spiega l’ex “saggio” voluto dal presidente Napolitano nella ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 gennaio 2022) “La candidatura dial Quirinale, come le altre, deve soddisfare alcune ragioni di interesse nazionale affinché il Paese mantenga la stabilità e la credibilità internazionale. E tocca ai partiti più grandi della coalizione di centrodestra prendere posizione sul tema”. Gaetano Quagliariello, senatore ed ex ministro delle Riforme, tra i soci fondatori di Coraggio Italia, entra nell’intricata partita per il dopo-Mattarella per ora ingessata dalle ambizioni del leader di Arcore. E fa il punto sulla federazione che Renzi e Toti potrebbero siglare la settimana prossima: “Si parte dall’aggregazione dei gruppi in Parlamento, ma l’offerta sarà aperta a tutti, chi resterà fuori è perché vuole ballare da solo. Nel patto federativo un punto dirimente sarà la revisione della legge elettorale”. Perché, spiega l’ex “saggio” voluto dal presidente Napolitano nella ...

Advertising

davidallegranti : Non c'è un solo valore non negoziabile dei Cinque stelle rimasto integro. Sono tutti svaniti, sacrificati sull'alta… - fattoquotidiano : Il Popolo Viola torna in piazza contro Berlusconi al Quirinale: “Allucinante che media non battano ciglio”. E lanci… - VittorioSgarbi : Io qualche idea ce l’avrei… - coglioni_i : #GFVip io ho dato 874 mila voti a katia mio cuggino ha un programma rubato alla nasa che permette di far il cazzo… - Tardelli83 : @masman007 @EnricoLetta Ricordiamoci che suo zio era il braccio destro di Berlusconi. E forse è anche meno peggio di lui. -