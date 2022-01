Caterina Balivo, anche in tuta da neve è l’icona della moda che amiamo (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’abbiamo vista indossare abiti da favola, veri e propri look principeschi che ci hanno fatto sognare, ma anche outfit perfetti da imitare per i nostri impegni di tutti i giorni. Caterina Balivo è diventata un’icona di moda per tutte noi, e ora che finalmente si sta godendo le sue vacanze sulla neve è riuscita a sorprenderci persino con una semplice tuta da montagna. Caterina Balivo, le sue vacanze in montagna Libertà, finalmente: da quello che la Balivo ha scritto sul suo profilo Instagram, si evince come queste feste natalizie siano state all’insegna del più stretto abbraccio della sua famiglia. Ma ora può concedersi qualche giorno di vacanza, che ha deciso di trascorrere sulla neve. Per l’Epifania, ... Leggi su dilei (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’abbiamo vista indossare abiti da favola, veri e propri look principeschi che ci hanno fatto sognare, maoutfit perfetti da imitare per i nostri impegni di tutti i giorni.è diventata un’icona diper tutte noi, e ora che finalmente si sta godendo le sue vacanze sullaè riuscita a sorprenderci persino con una sempliceda montagna., le sue vacanze in montagna Libertà, finalmente: da quello che laha scritto sul suo profilo Instagram, si evince come queste feste natalizie siano state all’insegna del più stretto abbracciosua famiglia. Ma ora può concedersi qualche giorno di vacanza, che ha deciso di trascorrere sulla. Per l’Epifania, ...

Advertising

lolol55213465 : RT @laViscontina: @IlGfvip Fatemi sottolineare quanto sia una poveraccia @Manilanazzaro... Per l'ennesima volta. CATERINA BALIVO VERA MISS… - laViscontina : @IlGfvip Fatemi sottolineare quanto sia una poveraccia @Manilanazzaro... Per l'ennesima volta. CATERINA BALIVO VERA MISS ITALIA - ChiaraaL_ : RT @mrcprovacitu: caterina balivo ti dobbiamo delle scuse #GFVIP - mrcprovacitu : caterina balivo ti dobbiamo delle scuse #GFVIP - glosscrown : andiamo sulla pagina facebook ma quanto è noi caterina balivo per mantenere un po' di salute psicofisica sto' sull'orlo di un crollo nervoso -