Catania, Ferraù: “Fatto il possibile per mantenere in vita questo club” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le parole del numero uno della SIGI, Giovanni Ferraù, sulla decisione del Tribunale etneo di prorogare l'esercizio provvisorio fino al 28 febbraio Leggi su mediagol (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le parole del numero uno della SIGI, Giovanni, sulla decisione del Tribunale etneo di prorogare l'esercizio provvisorio fino al 28 febbraio

Il Catania guadagna tempo per cercare di salvare il proprio futuro. Giovanni Ferraù, presidente Sigi, ha parlato a La Sicilia in merito al prolungamento dell'esercizio provvisorio fino al 28 febbraio.

Catania, in corso l'incontro in Tribunale: sul piatto 300 mila euro

Catania dentro o fuori il campionato di Serie C? Ancora delle nubi avvolgono la vicenda ma si vanno ...presieduto dall'avvocato Giovanni Ferraù è ...

