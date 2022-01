Castelvenere | il vaccino nella calza della Befana | soddisfatto il sindaco Di Santo

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Nel corsomattinata sono stati inoculati 690 vaccini, di cui il 10 per cento è stato somministrato a persone no vax, ovvero a persone che fino ad oggi non si erano mai vaccinate. Nel giorno dell’Epifania l’amministrazione comunale delAlessandro Di, in collaborazione con la Asl del capoluogo sannita, retta dal dg Gennaro Volpe e i medici di medicina generale del posto, con la super visionedottoressa Giovanna Ragozzino (responsabile del Centro vaccinale del distretto sanitario di Telese Terme), ha organizzato un nuovo open day vaccinale nel corso del quale sono state somministrate le prime dosi a tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni; le seconde dosi, secondo il calendario prestabilito; le terze dosi, a condizione che siano ...

. Dopo l'esperienza di domenica scorsa, che ha portato alla vaccinazione di oltre 500 ... Per l'occasione, è previsto l'uso delModerna per le terze dosi, e delPfizer (12 - ...Per l'occasione, è previsto l'uso delModerna per le terze dosi, e delPfizer (12 - 18 anni) e per le seconde dosi programmate. 'Continuiamo " commenta il sindaco Di Santo, che è ...Nel giorno dell’Epifania l’amministrazione comunale del sindaco Alessandro Di Santo, in collaborazione con la Asl del capoluogo sannita, retta dal dg Gennaro Volpe e i medici di medicina generale del ...A Castelvenere, nel corso della mattinata, sono stati inoculati 690 vaccini, di cui il 10 per cento è stato somministrato a persone no vax, ovvero a persone che fino ad oggi non si erano mai vaccinate ...