Caso Moro, per il volantino delle Br 34 offerte e il prezzo all'asta vola a 8mila euro (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sulla scia delle polemiche continua a salire la quotazione di una copia a ciclostile del volantino originale con il quale le Brigate Rosse annunciarono il rapimento di Aldo Moro e l'uccisione della sua scorta in via Fani il 16 marzo 1978. Per il lotto numero 43 del catalogo "Autografi & Memorabilia" proposto con una vendita online dalla casa d'aste Bertolami Fine Arts di Roma sono arrivate finora 34 proposte d'acquisto e il volantino ha già più che quintuplicato la sua stima più alta (circa 1.500 euro). Partito da una base di 600 euro, l'offerta più alta si attesta ora a 8.000 euro, come ha appreso l'Adnkronos. E la corsa del prezzo della quotazione è destinata ancora a salire con molta probabilità, visto che ...

