Caso Djokovic: lunedì si decide su espulsione da Australia (Di giovedì 6 gennaio 2022) E’ stata posticipata a lunedì la decisione sull’espulsione dall’Australia di Novak Djokovic. Come riporta il Guardian, gli avvocati del tennista numero uno al mondo, che attualmente si trova in un hotel a Melbourne, sono riusciti ad impedirne l’espulsione prevista per oggi. Il campione, prosegue il Guardian, ha trascorso otto ore bloccato all’aeroporto di Melbourne durante la notte prima che i funzionari dell’Australian Border Force annunciassero che gli era stato negato l’ingresso nel Paese, citando il mancato rispetto dei requisiti per avere l’esenzione dalla vaccinazione contro il Covid in Australia. Djokovic è stato trasportato dall’aeroporto a un hotel per immigrati nel sobborgo di Carlton a Melbourne. In un’udienza urgente davanti al giudice ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 gennaio 2022) E’ stata posticipata ala decisione sull’dall’di Novak. Come riporta il Guardian, gli avvocati del tennista numero uno al mondo, che attualmente si trova in un hotel a Melbourne, sono riusciti ad impedirne l’prevista per oggi. Il campione, prosegue il Guardian, ha trascorso otto ore bloccato all’aeroporto di Melbourne durante la notte prima che i funzionari dell’n Border Force annunciassero che gli era stato negato l’ingresso nel Paese, citando il mancato rispetto dei requisiti per avere l’esenzione dalla vaccinazione contro il Covid inè stato trasportato dall’aeroporto a un hotel per immigrati nel sobborgo di Carlton a Melbourne. In un’udienza urgente davanti al giudice ...

CottarelliCPI : Caso #Djokovic: il regolamento permette esenzioni in 4 casi ma Djokovic non dice quale caso si applicherebbe, con l… - LaStampa : Caso Djokovic, Panatta: 'Il serbo come il Marchese del Grillo: io so' io e voi non siete un c.' - fanpage : ll governo federale ha fatto sapere di poter bloccare gli ingressi per gli arrivi internazionali dei non vaccinati,… - E__Io__Pago : RT @MarcoNoel19: Il caso Djokovic rischia di creare un precedente pericolosissimo. La gente potrebbe arrivare a pensare che nel mondo di og… - aleappo53 : @assurdistan Rafa Nadal è intervenuto sul caso. 'Conosce le regole e le conseguenze a cui vai incontro se non ti va… -