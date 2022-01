CARLO CONTI: TALI E QUALI CONTRO C’È POSTA PER TE? HO AVVISATO SUBITO MARIA DE FILIPPI (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nessuna sfida del sabato sera. MARIA De FILIPPI e CARLO CONTI sono amici prima che colleghi. Un’amicizia e un affetto che si è consacrato nella conduzione di Sanremo 2017 e nelle ospitate dei rispettivi show. Da sabato 8 gennaio si ritrovano uno di fronte all’altro, non uno CONTRO l’altro, al sabato. MARIA su Canale 5 con C’è POSTA per Te, CARLO su Rai1 con TALI e QUALI. Non è la prima volta che succede. “Sono abituato ad andare CONTRO C’è POSTA per Te, mi è successo anche l’anno scorso quando ho condotto Affari Tuoi“, sottolinea il conduttore di Rai1 a DiPiù Tv. In passato, La Corrida ha sfidato Amici per solo due puntate nel 2020 perché l’arrivo del Covid portò alla cancellazione ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nessuna sfida del sabato sera.Desono amici prima che colleghi. Un’amicizia e un affetto che si è consacrato nella conduzione di Sanremo 2017 e nelle ospitate dei rispettivi show. Da sabato 8 gennaio si ritrovano uno di fronte all’altro, non unol’altro, al sabato.su Canale 5 con C’èper Te,su Rai1 con. Non è la prima volta che succede. “Sono abituato ad andareC’èper Te, mi è successo anche l’anno scorso quando ho condotto Affari Tuoi“, sottolinea il conduttore di Rai1 a DiPiù Tv. In passato, La Corrida ha sfidato Amici per solo due puntate nel 2020 perché l’arrivo del Covid portò alla cancellazione ...

bubinoblog : CARLO CONTI: TALI E QUALI CONTRO C'È POSTA PER TE? HO AVVISATO SUBITO MARIA DE FILIPPI - antonexsant : @tornumb carlo conti pure doppia c qua - borraccino_ : @Antonio79B Carlo benebenebene Conti! - Nicknameless_ : non sto trovando un borsellino e ci sto rimanendo male perché dentro c'era lo specchietto con carlo conti e altre r… - shirIeypoppy : Ragaaaa l'eredità era più bella con Carlo Conti -