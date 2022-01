Carige | spunta un terzo pretendente e il titolo vola Dopo il Crédit Agricole si fa avanti anche Cerberus

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Oltre 8 punti percentuali guadagnati: è la performance attuale diche potrebbe avere un nuovo “spasimante”. A Bper e, infatti, si sarebbe aggiuntoil fondoItalia. Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, la branch italiana del gigante Usa – che ha come senior advisor Roberto Nicastro, già direttore generale di Unicredit – avrebbe formulato un’offerta da un euro per l’88% in mano al Fitd (80%) e a Ccb (il restante 8%) più l’opa residuale. Segui su affaritaliani.it

Advertising

dimarcantoniop : Ricapitoliamo: Bper si espone su #Carige, fa 2 proposte ed entrambe vengono declinate dal FIDT La Consob non interv… - infoiteconomia : Carige, dopo Bper spunta l'interesse di Credite Agricole -

Ultime Notizie dalla rete : Carige spunta

Da diverso tempo si inseguivano rumor sul fatto che l'Agricole potesse farsi sotto per, un dossier che i francesi, entrati nella data room dei liguri, si dice conoscessero bene e studiassero ...... dopo il no del Fondo Interbancario di tutela dei depositi - all'offerta che Bper ha presentato per rilevare la maggioranza in(1 euro per la quota di maggioranza, oltre alla richiesta che il ...di Valentina Za e Maria Pia Quaglia MILANO (Reuters) - Il titolo Carige è in rialzo di circa il 10% mentre il principale azionista della travagliata banca italiana si prepara a selezionare un pretende ...Genova – Boom di buy sul titolo Carige, che è scattato a Piazza Affari di oltre +12% superando il prezzo dell'offerta di Bper di 0,8 euro per azione. Ora il titolo viene scambiato a +10,51% a 0,883 eu ...