Carige, dopo Crédit Agricole si fa avanti anche Cerberus. E il titolo vola (Di venerdì 7 gennaio 2022) Oltre 8 punti percentuali guadagnati: è la performance attuale di Carige che potrebbe avere un nuovo “spasimante”. A Bper e Crédit Agricole, infatti, si sarebbe aggiunto anche il fondo Cerberus Italia. Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, la branch italiana del gigante Usa – che ha come senior advisor Roberto Nicastro, già direttore generale di Unicredit – avrebbe formulato un’offerta da un euro per l’88% in mano al Fitd (80%) e a Ccb (il restante 8%) più l’opa residuale. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 7 gennaio 2022) Oltre 8 punti percentuali guadagnati: è la performance attuale diche potrebbe avere un nuovo “spasimante”. A Bper e, infatti, si sarebbe aggiuntoil fondoItalia. Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, la branch italiana del gigante Usa – che ha come senior advisor Roberto Nicastro, già direttore generale di Unicredit – avrebbe formulato un’offerta da un euro per l’88% in mano al Fitd (80%) e a Ccb (il restante 8%) più l’opa residuale. Segui su affaritaliani.it

Advertising

infoiteconomia : Borsa: Europa chiude in calo dopo lavoro Usa, a Milano (-0,13%) St e Carige in rally - Il Sole 24 ORE - Rossana44792035 : RT @carloalberto: Puntuale come per i cani di Pavlov, scatta il riflesso condizionato dei sovranisti/populisti che invocano il golden power… - apavo75 : RT @carloalberto: Puntuale come per i cani di Pavlov, scatta il riflesso condizionato dei sovranisti/populisti che invocano il golden power… - OrrGeppo : RT @carloalberto: Puntuale come per i cani di Pavlov, scatta il riflesso condizionato dei sovranisti/populisti che invocano il golden power… - brumas00 : RT @carloalberto: Puntuale come per i cani di Pavlov, scatta il riflesso condizionato dei sovranisti/populisti che invocano il golden power… -