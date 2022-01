Capitol Hill | Trump | “Biden ha fallito | usa mio nome per dividere l’America”

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Joe, “che sta distruggendo la nostra nazione con politiche folli di confini aperti, elezioni corrotte, disastrose politiche energetiche, mandati incostituzionali e devastanti chiusure delle scuole, ha usato oggi il mioper cercare diulteriormente”. Questa la prima reazione di Donaldal discorso del presidente al Congresso, durante il quale, senza mai citarlo per, ha accusato ripetutamente l’ex presidente di “menzogne” sull’esito del voto. “Questo teatrino politico – ha scritto in una nota, che ha cancellato una conferenza stampa che aveva in programma per stasera in polemica con la commissione d’inchiesta sui fatti del 6 gennaio – non è altro che una distrazione dal fatto cheha completamente e ...

