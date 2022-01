Caos in Kazakistan, arrivano le prime truppe da Mosca. La polizia spara contro i manifestanti: «Decine di morti» – Il video (Di giovedì 6 gennaio 2022) Secondo giorno di proteste in Kazakistan. Le violenze sono andate avanti per tutta la notte. Dopo l’annuncio dell’aumento dei prezzi del gas, le rivolte nel Paese sono andate infiammandosi ora dopo ora, con il governo costretto a sciogliersi e il primo ministro Askar Mamim a dimettersi. Il bilancio delle manifestazioni e dei disordini permanenti si fa sempre più pesante. Sui media locali e sui social circolano immagini di edifici amministrativi presi d’assalto e incendiati, oltre che di negozi, banche e uffici saccheggiati. La situazione è ormai totalmente fuori controllo. Dalla Russia sono arrivate le prime truppe per sedare le proteste dei civili. L’Organizzazione del trattato di sicurezza collettivo, che raggruppa la Russia e altre cinque repubbliche ex sovietiche, è impegnata da ieri sera in un’operazione – «forza ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 gennaio 2022) Secondo giorno di proteste in. Le violenze sono andate avanti per tutta la notte. Dopo l’annuncio dell’aumento dei prezzi del gas, le rivolte nel Paese sono andate infiammandosi ora dopo ora, con il governo costretto a sciogliersi e il primo ministro Askar Mamim a dimettersi. Il bilancio delle manifestazioni e dei disordini permanenti si fa sempre più pesante. Sui media locali e sui social circolano immagini di edifici amministrativi presi d’assalto e incendiati, oltre che di negozi, banche e uffici saccheggiati. La situazione è ormai totalmente fuorillo. Dalla Russia sono arrivate leper sedare le proteste dei civili. L’Organizzazione del trattato di sicurezza collettivo, che raggruppa la Russia e altre cinque repubbliche ex sovietiche, è impegnata da ieri sera in un’operazione – «forza ...

Advertising

fanpage : Il #Kazakistan è ormai nel pieno caos, decine di morti e migliaia di feriti nella notte - MediasetTgcom24 : Caos Kazakistan, la Russia e gli alleati inviano 'forze di pace' #Kazakistan - mariottitony : RT @fanpage: Il #Kazakistan è ormai nel pieno caos, decine di morti e migliaia di feriti nella notte - AlMaran83 : RT @58_life58: Ottimo. La Russia deve prevenire una seconda Maidan. No al caos voluto dagli USA - zazoomblog : Kazakistan nel caos per il rincaro del gas: 8 poliziotti morti e 347 feriti in due giorni di rivolte. Il caso del c… -