Caos Covid | il Torino non c’è | Atalanta verso il 3-0 | in attesa del Giudice sportivo

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Senza ilbloccato dall’Asl per i troppi contagi, giovedì pomeriggio l’si è presentata regolarmente al Gewiss Stadium ma ha svolto solo una partitella di allenamento a campo ridotto dieci contro dieci. I dirigenti nerazzurri hanno compilato la distinta consegnandola agli ufficiali di gara che dopo 45 minuti minuti dall’ipotetico fischio d’inizio hanno chiuso la partita decretando l’assenza della formazione ospite. Ilè stato messo in isolamento domiciliare dalle autorità sanitarie torinesi dopo la segnalazione di otto casi positivi alrilevati negli ultimi giri di tamponi. Lo stesso iter, a meno di clamorose novità, si dovrà osservare domenica 9 gennaio per la gara in trasferta contro l’Udinese. Anche i friulani sono stati fermati dall’Asl e messi in quarantena cinque giorni: non potranno ...