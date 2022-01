Caos Covid e Serie A | Bassetti | ' Lasciamo giocare i vaccinati con 2 dosi e senza sintomi'

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ci risiamo. Ancora una volta le Asl tornano protagoniste dellaA. Una situazione particolare, anche per via delle diverse decisioni prese da Regione a Regione. Il professor Matteo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Caos Covid

Ci risiamo. Ancora una volta le Asl tornano protagoniste della Serie A. Una situazione particolare, anche per via delle diverse decisioni prese da Regione a Regione. Il professor Matteo Bassetti, ...... ha approvato il decreto - legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l'emergenza- ... E in tutto questo, case farmaceutiche e farmacisti continuano ad arricchirsi mentre i medici di ...Non si giocano Bologna-Inter, Salernitana-Venezia, Fiorentina-Udinese e Atalanta-Torino. In bilico la sfida dello Stadium, match sempre 'caldissimo' ...L'a.d. nerazzurro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport chiedendo maggiore chiarezza sull'attuale caos legato ai rinvii causa Covid-19.