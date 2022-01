Canosa di Puglia, anziano in arresto cardiaco salvato da “Lucas” Storia a lieto fine dell'Epifania (Di giovedì 6 gennaio 2022) Storia a lieto fine dell’Epifania a Canosa di Puglia, dove un 82enne è stato salvato dal tempestivo intervento di medici e infermieri e grazie all’utilizzo di “Lucas”, il massaggiatore automatico esterno in dotazione alla postazione di emergenza della cittadina della Bat. «La scorsa notte un uomo è presentato in arresto cardiaco- racconta l’Asl Bt-. Il personale in servizio è riuscito a stabilizzarlo, poi è stato trasferito, vigile e cosciente, all’ospedale Bonomo di Andria. Il servizio coordinato dal dottor Donatello Iacobone è l’unico della regione ad avere su tutti i mezzi e nelle postazioni fisse device salvavita avanzati come il massaggiatore ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 6 gennaio 2022)di, dove un 82enne è statodal tempestivo intervento di medici e infermieri e grazie all’utilizzo di “”, il massaggiatore automatico esterno in dotazione alla postazione di emergenzaa cittadinaa Bat. «La scorsa notte un uomo è presentato in- racconta l’Asl Bt-. Il personale in servizio è riuscito a stabilizzarlo, poi è stato trasferito, vigile e cosciente, all’ospedale Bonomo di Andria. Il servizio coordinato dal dottor Donatello Iacobone è l’unicoa regione ad avere su tutti i mezzi e nelle postazioni fisse device salvavita avanzati come il massaggiatore ...

Advertising

news24_city : Il Covid non dà tregua alla Puglia: altri 5.514 nuovi casi - VideoAndria : #andria: Provincia Bat: nuovo indirizzo di studi Servizi culturali e dello - news24_city : Covid: 3.670 nuovi casi e 5 morti in Puglia, salgono ancora i ricoveri - news24_city : Vaccini ai bambini tra 5 e11 anni, Puglia prima in Italia. Resta il nodo scuola: si ritornerà in presenza?… - AngoloDiLibro : RT @EditriceRotas: Venerdì 7 gennaio 2022 | ore 19:00 Cattedrale San Sabino | Canosa di Puglia Presentazione del libro SABINO DI CANOSA Ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Canosa Puglia Canosino in arresto cardiaco salvato dal 118 ... anche per chi purtroppo ha la sventura di giungere in autopresentazione con mezzo proprio presso ex pronto soccorso ora postazione fissa 118 di Canosa di Puglia. E' accaduto la notte scorsa, quando ...

Un' altra vita salvata da arresto cardiaco grazie al personale sanitario ed a Lucas ... anche per chi purtroppo ha la sventura di giungere in autopresentazione con mezzo proprio presso ex pronto soccorso ora postazione fissa 118 di Canosa di Puglia. E' accaduto la notte scorsa, quando ...

Canosa di Puglia, anziano in arresto cardiaco salvato da "Lucas" Noi Notizie Canosa di Puglia, anziano in arresto cardiaco salvato da “Lucas” Storia a lieto fine dell'Epifania Storia a lieto fine dell’Epifania a Canosa di Puglia, dove un 82enne è stato salvato dal tempestivo intervento di medici e infermieri e grazie all’utilizzo di “Lucas”, il massaggiatore automatico este ...

Quattro attentati in Puglia nei primi 5 giorni del 2022: la criminalità alza la testa Una bomba carta è esplosa davanti alla sede di Farmalabor a Canosa di Puglia a capodanno, due ordigni hanno devastato due attività di San Severo due giorni fa e questa notte una bomba ha fatto saltare ...

... anche per chi purtroppo ha la sventura di giungere in autopresentazione con mezzo proprio presso ex pronto soccorso ora postazione fissa 118 didi. E' accaduto la notte scorsa, quando ...... anche per chi purtroppo ha la sventura di giungere in autopresentazione con mezzo proprio presso ex pronto soccorso ora postazione fissa 118 didi. E' accaduto la notte scorsa, quando ...Storia a lieto fine dell’Epifania a Canosa di Puglia, dove un 82enne è stato salvato dal tempestivo intervento di medici e infermieri e grazie all’utilizzo di “Lucas”, il massaggiatore automatico este ...Una bomba carta è esplosa davanti alla sede di Farmalabor a Canosa di Puglia a capodanno, due ordigni hanno devastato due attività di San Severo due giorni fa e questa notte una bomba ha fatto saltare ...