Canone Rai, chi ha diverse proprietà pagherà di più? (Di giovedì 6 gennaio 2022) Molti cittadini proprietari di più di un immobile si chiedono se dovranno pagare qualcosa in più a partire dal 2022 Gennaio è il mese che da anni è legato all’imposta sulla possesso di un televisore. Si tratta del Canone Rai che un tempo arrivava nel primo mese dell’anno solare attraverso un bollettino che riportava importi L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 6 gennaio 2022) Molti cittadini proprietari didi un immobile si chiedono se dovranno pagare qualcosa ina partire dal 2022 Gennaio è il mese che da anni è legato all’imposta sulla possesso di un televisore. Si tratta delRai che un tempo arrivava nel primo mese dell’anno solare attraverso un bollettino che riportava importi L'articolo proviene da Consumatore.com.

borghi_claudio : Uno paga lo stipendio del parlamentare che ha votato ma a quanto pare io pago lo stipendio a CERASA e c. e la cosa… - Venice_Mariposa : RT @MaxLandra: LA #REPUBBLICADELLEBANANE..!! Lo sapevate che pagando il #canone non finanziate solo la #Rai ma anche tv,giornali e radio c… - PippoPusante : @AntonelloAng @DjokerNole Vai a leggere Dagospia e dove vanno una parte dei soldi del canone RAI e poi capirai - robertozoppi68 : RT @vditrapani: I 90€ in bolletta per la #Rai? No,5€ finiscono altrove. Non credo che i cittadini ne siano consapevoli. E così oggi la Rai… - FrancoMusiani : RT @almost_viola: Ma che cosa meravigliosa è #CaroBattiato???? Ecco, per queste cose si paga il canone, questo genere di trasmissioni sono… -