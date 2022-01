Can Yaman lascia l’Italia e vola in Asia, Bernabei rompe il silenzio su Sandokan (Di giovedì 6 gennaio 2022) Can Yaman si allena duramente per interpretare alla perfezione il personaggio di Sandokan, nato dalla penna di Emilio Salgari. Dopo una breve pausa del progetto relativo al remake della serie televisiva che ha dato una grande popolarità a Kabir Bedi, l’amministratore delegato Luca Bernabei ha rotto il silenzio. Intervistato da un importante settimanale, il produttore L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: True Blood: l’attore Nelsan Ellis è morto a 39 anni The Flash: ci sarà un nuovo Harrison Wells nella quarta stagione? The Flash 4: un grande passo in avanti nella vita di Barry, arriva la felicità Supergirl: nuovo promo per la terza stagione, il ritorno di Kara The Flash 4: Barry Allen indosserà un nuovo costume? Gomorra 4: ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Cansi allena duramente per interpretare alla perfezione il personaggio di, nato dalla penna di Emilio Salgari. Dopo una breve pausa del progetto relativo al remake della serie televisiva che ha dato una grande popolarità a Kabir Bedi, l’amministratore delegato Lucaha rotto il. Intervistato da un importante settimanale, il produttore L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: True Blood: l’attore Nelsan Ellis è morto a 39 anni The Flash: ci sarà un nuovo Harrison Wells nella quarta stagione? The Flash 4: un grande passo in avanti nella vita di Barry, arriva la felicità Supergirl: nuovo promo per la terza stagione, il ritorno di Kara The Flash 4: Barry Allen indosserà un nuovo costume? Gomorra 4: ...

