Campionati Italiani Ciclocross 2022 | si ripropone l’eterna sfida Lechner-Arzuffi per il tricolore | ma attenzione a Silvia Persico

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Domenica 9 gennaio, a Variano Di Basiliano in Friuli Venezia Giulia, si terranno idiper gli agonisti. La manifestazione inizierà venerdì 7, con i primi due giorni che saranno dedicati alle categorie Esordienti, Allievi e Master. Alle 13,20 di domenica prenderà il via la prova che assegnerà la magliain campo femminile. Come negli scorsi anni, correranno insieme le atlete della categoria Elite e le Under23, in una gara che assegnerà quindi due titoli, tramite due graduatorie separate. Tra le donne elite, tutto sembra apparecchiato per l’ennesimo capitolo deltra Evae Alice Maria. Per la prima volta nella scorsa edizione, quest’ultima è riuscita ad avere la ...

Gli ultimi preparativi sono in corso e il conto alla rovescia per i Campionati Italiani Ciclocross 2022 è cominciato. L'evento è in programma dal 7 al 9 gennaio a Variano di Basiliano, ma già nel pomeriggio di domani si entrerà in clima tricolore con le prime