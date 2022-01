Cambi: euro in lieve calo a 1,1288 dollari (Di giovedì 6 gennaio 2022) euro in lieve ribasso questa mattina rispetto al dollaro: la moneta unica europea è sCambiata a 1,1288 dollari con un calo dello 0,23%. Segno più invece rispetto allo yen, a 130,8 pari a +0,4%. . 6 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022)inribasso questa mattina rispetto al dollaro: la moneta unicapea è sata a 1,con undello 0,23%. Segno più invece rispetto allo yen, a 130,8 pari a +0,4%. . 6 ...

Advertising

fisco24_info : Cambi: euro in lieve calo a 1,1288 dollari: Moneta unica scambiata in rialzo sullo yen a 130,8 - Frances78389957 : @vetustissima @GiovaQuez Gente che sta a casa sospesa dal lavoro, non pagata, e pretendono che adesso cambi idea per 100 euro? - Frances78389957 : Gente che sta a casa sospesa dal lavoro, non pagata, e pretendi che adesso cambi idea a causa dell'obbligo e una mu… - MagaMaghella4U : @Agent__Beast Ma i 15.000 euro a settimana a Katia li paga Signorini di tasca sua? Se si, decide lui di farla resta… - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 1,1334 dollari alle 15.41 | -