Calciomercato Sassuolo, Raspadori in Bundesliga? Parla l’agente (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una carriera estremamente positiva che potrebbe ottenere un upgrade a gennaio o, quantomeno, in estate? Giacomo Raspadori, talento degli emiliani che ha partecipato alla felice spedizione della Nazionale italiana di calcio ad Euro 2020, sarebbe entrato nel mirino del Lipsia. l’agente dell’attaccante ha chiarito la sua attuale situazione di Calciomercato specificando che il ragazzo è concentrato sui neroverdi. Le ultime dal Calciomercato del Sassuolo. Calciomercato Sassuolo: “Lipsia? Vi spiego…” Ecco cosa ha detto Tullio Tinti, agente dell’attaccante del Sassuolo, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: Vuol fare qualche nome?“Sì, il difensore Gatti del Frosinone. Sta per sbarcare in A, con merito. Eppure aveva rischiato di perdersi. Finito in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una carriera estremamente positiva che potrebbe ottenere un upgrade a gennaio o, quantomeno, in estate? Giacomo, talento degli emiliani che ha partecipato alla felice spedizione della Nazionale italiana di calcio ad Euro 2020, sarebbe entrato nel mirino del Lipsia.dell’attaccante ha chiarito la sua attuale situazione dispecificando che il ragazzo è concentrato sui neroverdi. Le ultime daldel: “Lipsia? Vi spiego…” Ecco cosa ha detto Tullio Tinti, agente dell’attaccante del, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: Vuol fare qualche nome?“Sì, il difensore Gatti del Frosinone. Sta per sbarcare in A, con merito. Eppure aveva rischiato di perdersi. Finito in ...

