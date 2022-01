Calciomercato – Non solo Villar, per il ruolo di vice-Brozovic occhi anche su Svanberg (Di giovedì 6 gennaio 2022) Inter sempre alla ricerca di un vice-Brozovic La partita di oggi contro il Bologna poteva essere l’occasione giusta per i dirigenti nerazzurri per osservare da vicino la prestazione di Svanberg che, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, è seguito dall’Inter per il ruolo di vice-Brozovic oltre a Gonzalo Villar accostato al club di Viale della Liberazione in questi primi giorni della sessione invernale. “I nerazzurri sono alla ricerca di un vice Brozovic, e Svanberg è uno dei profili che piace alla coppia Marotta-Ausilio per il futuro. Il contratto con il Bologna è in scadenza nel 2023, un anno fa c’era stato un tentativo del Milan – che non ha mai smesso di tenerlo ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) Inter sempre alla ricerca di unLa partita di oggi contro il Bologna poteva essere l’occasione giusta per i dirigenti nerazzurri per osservare da vicino la prestazione diche, secondo quanto riportato da.com, è seguito dall’Inter per ildioltre a Gonzaloaccostato al club di Viale della Liberazione in questi primi giorni della sessione invernale. “I nerazzurri sono alla ricerca di un, eè uno dei profili che piace alla coppia Marotta-Ausilio per il futuro. Il contratto con il Bologna è in scadenza nel 2023, un anno fa c’era stato un tentativo del Milan – che non ha mai smesso di tenerlo ...

Advertising

CB_Ignoranza : Così, de botto, Piatek ha appena raggiunto l’accordo con la Fiorentina. Il Pistolero torna in Serie A, ma non al Ge… - cmdotcom : #Inter, #Ginter non blocca #Bremer. I nerazzurri vogliono il brasiliano e tra #Cairo e #Marotta c'è una promessa… - cmdotcom : #JuveNapoli, l'#ASL di #Torino: '#Rrahmani, #Lobotka e #Zielinski non possono giocare! Con dei nuovi positivi...'… - blogfiorentina : #Fiorentina regina del #calciomercato: #Ikoné, #Piatek e non finisce qui - GiancarloSali : #Fiorentina regina del #calciomercato: #Ikoné, #Piatek e non finisce qui -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Non Lazio, le pagelle di CM: Milinkovic dominante, male Luiz Felipe I compagni però non capitalizzano. Felipe Anderson: 6 Sfortunato a prendere la traversa metà primo tempo. Si rifà con un cross al bacio per il 2 - 2 di Milinkovic. Potrebbe spingere di più nell'1vs1, ...

Ex Inter, Tuchel su Lukaku: 'Sa gestire le pressioni. Ero sicuro che...' 'Sono molto felice di come è rientrato in squadra vedendolo ogni giorno ero sicuro che non avrebbe risentito di quanto è successo. Anche negli ultimi giorni mi è sembrato rilassato e comunque a suo ...

Milan, Botman ma non solo: ecco l'identikit del difensore che vuole Pioli Calciomercato.com DIRETTA - Calciomercato Lazio, c'è chi viene e chi va: il punto in casa biancoceleste RASSEGNA STAMPA / CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato è ancora alle battute iniziali e tante squadre si stanno già muovendo per puntellare le proprie rose in vista del girone ...

Il Verona piega 2-1 lo Spezia Al "Picco" passa il Verona che con pieno merito supera 2-1 lo Spezia grazie a una doppietta firmata da Caprari; nel finale padroni di casa a segno con Erlic. I veneti entrano in campo con lo spirito g ...

I compagni peròcapitalizzano. Felipe Anderson: 6 Sfortunato a prendere la traversa metà primo tempo. Si rifà con un cross al bacio per il 2 - 2 di Milinkovic. Potrebbe spingere di più nell'1vs1, ...'Sono molto felice di come è rientrato in squadra vedendolo ogni giorno ero sicuro cheavrebbe risentito di quanto è successo. Anche negli ultimi giorni mi è sembrato rilassato e comunque a suo ...RASSEGNA STAMPA / CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato è ancora alle battute iniziali e tante squadre si stanno già muovendo per puntellare le proprie rose in vista del girone ...Al "Picco" passa il Verona che con pieno merito supera 2-1 lo Spezia grazie a una doppietta firmata da Caprari; nel finale padroni di casa a segno con Erlic. I veneti entrano in campo con lo spirito g ...