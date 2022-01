Calciomercato Milan – Kolo Muani vicino all’Eintracht Francoforte (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: sfuma Kolo Muani, accostato al club rossonero nelle ultime ore. Va al Francoforte Leggi su pianetamilan (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le ultime news suldel: sfuma, accostato al club rossonero nelle ultime ore. Va al

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Probabili formazioni Juventus Napoli/ Quote: Spalletti in emergenza Per il Napoli vale forse il discorso opposto: a dicembre ha battuto il Milan a San Siro, ma ha ... CALCIOMERCATO NAPOLI/ Movimenti in porta: arriva Dragowski in prestito a gennaio? PROBABILI FORMAZIONI ...

Fiorentina, quasi fatta per un attaccante 3 La Fiorentina sta lavorando per riportare in Italia l'ex Genoa e Milan Piatek . Trattativa avanzata con l'Herha Berlino, si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro.

Calciomercato Milan, ufficiale la cessione: va in Serie B! MilanLive.it Fiorentina, accordo con Piatek! Polacco atteso per le visite mediche. Genoa bruciato Quest'operazione ha inizialmente spaventato i tifosi gigliati, convinti che l'arrivo del polacco preludesse la cessione di Dusan Vlahovic già a gennaio. A tranquillizzare l'animo dei fiorentini arriva ...

Calciomercato Inter, doppio addio a gennaio: colpo immediato L'Inter a gennaio non dovrebbe muovere troppe pedine. Senza uscite particolari non ci saranno ingressi. Out Vecino e Sensi dentro van de Beek ...

