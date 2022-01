Calciomercato, la Roma su Sergio Oliveira (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nonostante siano passati solo tre giorni, la sessione invernale di Calciomercato è entrata già nel vivo. Diverse squadre infatti, hanno iniziato a sondare il terreno alla ricerca di rinforzi e opportunità. Una di queste squadre è la Roma di José Mourinho. Il tecnico portoghese da diversi mesi, ha chiesto rinforzi alla società soprattutto a centrocampo, reparto che attualmente sta deludendo le aspettative. Come dichiarato ieri dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio e stamattina dalla rete portoghese SIC TV, i giallorossi sono molto interessati a Sergio Oliveira. Secondo alcune testate giornalistiche lusitane, il centrocampista del Porto sarebbe molto vicino all’approdo nella capitale. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Nei prossimi giorni scopriremo se ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nonostante siano passati solo tre giorni, la sessione invernale diè entrata già nel vivo. Diverse squadre infatti, hanno iniziato a sondare il terreno alla ricerca di rinforzi e opportunità. Una di queste squadre è ladi José Mourinho. Il tecnico portoghese da diversi mesi, ha chiesto rinforzi alla società soprattutto a centrocampo, reparto che attualmente sta deludendo le aspettative. Come dichiarato ieri dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio e stamattina dalla rete portoghese SIC TV, i giallorossi sono molto interessati a. Secondo alcune testate giornalistiche lusitane, il centrocampista del Porto sarebbe molto vicino all’approdo nella capitale. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Nei prossimi giorni scopriremo se ...

